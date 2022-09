Inelegível, Arthur do Val cria grupos de WhatsApp sobre eleições deste ano

Os grupos, com o nome do ex-parlamentar, estão divididos por DDD. São pelo menos sete para a região metropolitana de São Paulo

Matheus Tupina

São Paulo, SP

Inelegível após divulgar áudios sexistas, ex-deputado estadual Arthur do Val (União-SP) tem encontrado outras formas de participar da eleição.

Ele criou diversos grupos de WhatsApp em busca de apoiadores, onde são enviados vídeos e comentários sobre o pleito deste ano, envolvendo especialmente o ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Os grupos, com o nome do ex-parlamentar, estão divididos por DDD. São pelo menos sete para a região metropolitana de São Paulo.

Nas conversas, é possível ver sátiras a Bolsonaro envolvendo o preço dos combustíveis, os atos de 7 de Setembro e até mesmo a morte da rainha Elizabeth 2ª. Também há referências irônicas a Lula e sua campanha eleitoral, além de vídeos de canais bolsonaristas e petistas.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa de Arthur do Val, que afirmou que o deputado não está com os direitos políticos suspensos, podendo promover discussões políticas onde quiser. Disse também que o grupo representa o livre exercício da liberdade de expressão, e a adesão ao espaço é voluntária.

Segundo a descrição de um dos grupos, o objetivo é realizar discussões e análises das eleições deste ano, com informações distribuídas diariamente. Apesar disso, o espaço está configurado para receber mensagens somente de administradores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos que interagem na comunidade é Juarez Vitorino. Ele é quem envia grande parte do conteúdo da comunidade, todos com o sinal de encaminhamento.

Um dos links enviados por Vitorino leva a um texto em um site chamado “A postagem”. Ele relata os atos de 7 de Setembro e os caixões com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), carregados por manifestantes bolsonaristas.

Na foto da reportagem, a candidata à deputada federal Rosângela Peçanha (PTB-RJ) segura um caixão marrom com fotos dos ministros do tribunal. Com a foto, vieram mensagens de Vitorino, dizendo:

“Cadeia Nessa vagabunda e casas o registro dela já (sic)”, pedindo ainda que Peçanha seja presa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À reportagem, Vitorino afirmou que não possui ligações com Arthur do Val e que foi excluído do grupo posteriormente. Também disse que não sabe quem o colocou na comunidade, contradizendo fala da assessoria do ex-parlamentar.

Fora estes conteúdos, há vídeos em sátira ao preço da gasolina, à morte da Rainha Elizabeth 2ª e ao termo “tchutchuca do centrão”, usado contra Bolsonaro por um youtuber em agosto.

Arthur do Val renunciou ao cargo de deputado estadual em São Paulo após o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) ter aprovado o relatório que pedia sua cassação.

Ele perdeu o mandato em decorrência de um escândalo envolvendo a viagem dele à Ucrânia, quando disse que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Pelas regras da Alesp, a renúncia não interrompe o processo de cassação. Sendo assim, ficou inelegível por oito anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde então, aparece em silêncio na propaganda eleitoral de Renato Battista (União Brasil), lançado pelo MBL candidato a deputado estadual por São Paulo.