Heleno e Paulo Sérgio estão presos em unidade comandada por general de patente inferior

BRASÍLIA, DF

FOLHAPRESS

Com o início do cumprimento da pena dos condenados pela trama golpista, os generais e ex-ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) foram presos no Comando Militar do Planalto, único comando militar de área chefiado por um general 3 estrelas, patente inferior à dos dois militares condenados —ambos têm 4 estrelas, considerado o topo da carreira no Exército.

Localizada no Setor Militar Urbano, na área central de Brasília, a unidade é chefiada pelo general de três estrelas João Felipe Dias Alves, que assumiu o Comando Militar do Planalto recentemente.

É incomum que um militar fique preso em organização comandada por oficial de patente inferior. No entanto, nesse caso, optou-se por essa saída, de acordo com informações, por se considerar ruim, internamente, a prisão no Quartel General do Exército.

Heleno e Paulo Sérgio estão em salas de Estado-Maior. Um pequeno quarto com frigobar, cama, cadeira, TV, estante e banheiro. Elas são anexas aos gabinetes dos generais. De acordo com esses relatos, foi preciso desalojar dois oficiais de seus gabinetes para abrir espaço para os novos presos.

Além deles, o almirante Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) também foi preso nesta terça em uma unidade militar. Ele cumprirá pena na Estação Rádio da Marinha, em Santa Maria, a cerca de 25 km do centro de Brasília.

O local é um dos centros de inteligência da Força marítima. Não há informações detalhadas sobre as instalações.

Também condenado no processo da trama golpista, o general Braga Netto já cumpria prisão preventiva desde dezembro de 2024 no Comando da 1ª Divisão de Exército, no Rio de Janeiro, na Vila Militar. O local tem cama, televisão, frigobar, mesa de trabalho e banheiro privativo.

Apesar de também ter patente militar, Jair Bolsonaro cumpre sua pena na Superintendência da PF do Distrito Federal. Ele já cumpria prisão preventiva no local desde o último sábado (22). A medida foi tomada após ele tentar violar sua tornozeleira eletrônica.

Já o ex-ministro da Justiça Anderson Torres está na chamada “Papudinha”, o 19⁰ Batalhão da Polícia Militar do DF, na entrada do Complexo Penitenciário da Papuda. O local, destinado à detenção especialmente de policiais, tem beliches, banheiros privativos e antessala com frigobar e mesa para refeições.

Outros 2 dos 8 condenados do núcleo central da trama golpista estão soltos.

Ramagem fugiu do Brasil antes da ordem de prisão e está em Miami, com a família.

Já o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que fez colaboração premiada, recebeu a menor pena, 2 anos em regime aberto. Ele está proibido de sair do país e deve prestar satisfações semanais à Justiça no DF, entre outras imposições.