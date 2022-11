Haddad: reuniões de Lula com Lira e Pacheco foram ‘boas’ e ‘clima é construtivo’

Haddad (PT) afirmou que as reuniões desta quarta-feira, 30, do presidente eleito Lula (PT), foram “boas” e de clima construtivo



Favorito para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que as reuniões desta quarta-feira, 30, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram “boas” e de clima construtivo para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição. Os encontros foram antecipados pela reportagem.

“O clima está muito bom no Congresso Nacional, dois presidentes estiveram aqui, tanto da Câmara quanto do Senado. Foi muito produtivo. O clima é muito construtivo”, declarou Haddad ao deixar o hotel em que esteve hospedado desde segunda-feira em Brasília. Ele segue para São Paulo e retorna à capital do País na segunda-feira.

Protocolada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), a PEC da transição visa retirar o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos e autorizar o gasto de R$ 198 bilhões por fora da âncora fiscal.

