Haddad elogia debate com relator do arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou o diálogo que o governo em mantendo com Claudio Cajado (PP-BA), que é o relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. “O relator da regra fiscal é da oposição e tivemos um debate absolutamente republicano com ele”, afirmou durante o Conselhão, no período da tarde desta quinta-feira, 4.

Haddad, que se reuniu com Cajado na quarta-feira, disse que o deputado está disposto a buscar a melhor solução para o país com a nova regra fiscal.

O ministro já havia sugerido que o texto seja votado a partir de 15 de maio, quando ele retornar de viagem ao Japão e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), dos Estados Unidos.

