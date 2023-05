Mauro Cid diz ter testemunhado proposta de golpe após derrota de Bolsonaro nas eleições

Entre as propostas estava as prisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a convocação do artigo 142 da Constituição Federal

O tenente-coronel Mauro Cid afirmou, nesta quinta-feira (03), ter testemunhado propostas de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu para o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante o governo Bolsonaro, Cid era ajudante de ordens. Segundo a jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, aliados de Bolsonaro procuraram o então presidente para tentar reverter o resultado das eleições. Leia também Petrobras inicia estudos para voltar a construir navios no pais

Anac e ministérios vão debater prevenção ao racismo em empresas aéreas

Embaixadora americana diz que o Brasil não deve ‘premiar’ a Rússia em acordo de paz Entre as propostas estava as prisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a convocação do artigo 142 da Constituição Federal, que foi utilizada erroneamente por apoiadores de Bolsonaro para justificar uma possível intervenção militar. Cid foi preso ontem (03) pela Polícia Federal (PF) em detrimento da Operação Verine. O objetivo da operação é investigar a inserção de dados falsos de vacinação contra a covid-19 no sistema do Ministério da Saúde.