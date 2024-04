Haddad cancela participação em evento em SP; reunião com Lula às 18h está mantida

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a participação na abertura do evento Rumos 2024, realizado pelo Valor Econômico em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da pasta.

Haddad foi chamado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e precisou antecipar seu retorno a Brasília ainda no domingo, 7, em meio à crise envolvendo o comando da Petrobras, conforme informou o Estadão/Broadcast. Nas agendas oficiais, há uma reunião entre ambos, às 18 horas.

No evento do Valor, o ministro será substituído pelo secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, de acordo com o cerimonial.