Hacker invade datasus e ameaça vazar dados

Um segundo ataque do invasor apelidado nas redes sociais como “hacker sincero” aconteceu ontem na página do DataSUS, base de dados abertos do Sistema Único de Saúde (SUS). O ataque é um questão é do tipo chamado “Defacement”, quando o invasor altera algum elemento na estética do site, de modo a transmitir uma mensagem aos visitantes.

Nesse ataque, o hacker deixou uma janela expondo um recado criticando o trabalho dos técnicos de informática responsáveis pela segurança do site. “O site continua uma bosta e nada foi feito. A única ação foi colocar um aviso que o responsável pelos dados confidenciais expostos são de quem leu o formulário e não leu os termos”, afirma na mensagem.

O hacker ainda ataca os funcionários do Ministério da Saúde afirmando que “são funcionários fantasmas ou não sabem o que estão fazendo”, e expõe links de acesso a fotos dos documentos de identificação dos técnicos com as informações cobertas como prova de que os dados registrados no DataSUS não estão seguros.

Por fim, o invasor afirma ter lido os comentários referentes a ele nas redes sociais após o primeiro ataque e ameaça aos funcionários “arrumem esse site porco ou na próxima vai vazar os dados dos responsáveis por esta porcaria”.

Ataque com aviso

O ataque de ontem não foi o primeiro do “hacker sincero”. Na invasão anterior, ocorrida no final de 2020, o hacker quebrou a segurança da mesma página e deixou o recado “Qualquer criança consegue invadir este excremento digital, causar lentidão e até estragos maiores”. Além disso, deixou uma sugestão de como o Ministério da Saúde poderia proceder para evitar novas invasões.