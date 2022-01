Guru de Putin, extremista russo faz homenagem a Olavo de Carvalho

Ele postou em sua conta no Facebook uma foto de Olavo com Steve Bannon, líder da direita radical americana e que foi conselheiro

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Apontado como uma espécie de ideólogo dos setores mais radicais associados ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, o cientista político russo Aleksandr Dugin postou uma homenagem ao guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, morto na segunda-feira (24).

Ele postou em sua conta no Facebook uma foto de Olavo com Steve Bannon, líder da direita radical americana e que foi conselheiro do ex-presidente Donald Trump. Nenhum texto foi incluído na homenagem.

Dugin, Olavo e Bannon são frequentemente objeto de comparação, por partilharem de uma ideologia conservadora extrema, chamada por alguns analistas de “tradicionalismo”.

Dugin é adepto de teorias sobre o “eurasianismo”, que seria um espaço geopolítico unindo a Europa e a Ásia sob a hegemonia da Rússia.

Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve visitar a Rússia, onde terá encontros com Putin, em meio à escalada de uma ofensiva do país contra a Ucrânia.