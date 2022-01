Cartilha de Verão orienta população sobre doenças típicas do calor

O material ilustrado está disponível para todos os brasileiros no site do Cremerj sob o título Cartilha de Verão

Dicas para a população aproveitar o verão com segurança e sem descuidar da saúde podem ser encontradas na cartilha online lançada nesta quarta-feira (26) pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). O material ilustrado está disponível para todos os brasileiros no site do Cremerj sob o título Cartilha de Verão. As informações são da Agência Brasil.

A cartilha traz orientações sobre cuidados para evitar doenças típicas do verão, como insolação, intoxicação alimentar, reações alérgicas, conjuntivite e otite. Alerta também para o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, chikungunya e zika, falando de práticas importantes para diminuir a presença do inseto, sem esquecer a importância dos cuidados contra a gripe que, apesar de incomum no verão, tem acometido muitas pessoas, devido à facilidade de transmissão.

O presidente do Cremerj, Walter Palis, recorda que o Brasil ainda passa pela pandemia de covid-19 e destacou que, se houver disseminação das doenças mais comuns, a cartilha orientará a população. Isso ajudará o sistema de saúde a ter mais disponibilidade para atuar naquilo que é o mais importante no momento.

Segundo Palis, o objetivo é alertar a população sobre doenças típicas da estação mais quente do ano, que podem ser evitadas com ações simples. No verão, algumas doenças acabam incidindo de forma mais elevada. “A cartilha tem essa finalidade. Com informação simples, interativa e clara, indica práticas que a população pode adotar para minimizar o risco de ter essas doenças.”

O médico ressaltou à Agência Brasil que a luta contra o coronavírus é um dos principais tópicos da cartilha. “A covid-19 faz parte de qualquer orientação que se dê hoje em dia, porque também tem práticas que são bem simples e que ajudam a diminuir a ocorrência [da doença].”

O médico reafirmou a importância da imunização contra a covid-19, que consta da cartilha. O texto reforça a necessidade do ciclo vacinal completo e reitera práticas não farmacológicas já conhecidas: lavagem frequente das mãos, uso de máscaras e de álcool em gel e evitar aglomerações.

O documento destaca ainda que, no caso de apresentar qualquer sintoma, a pessoa deve procurar um médico para ter o diagnóstico e o tratamento adequado.