Guedes vota em Brasília e evita comentar eleição

Vestindo camisa verde e amarela, o ministro da Economia, Paulo Guedes, gastou menos de cinco minutos da entrada até a saída da votação neste domingo, 30, quando ocorre o segundo turno das eleições. Ele não quis falar com a reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o aguardava numa escola infantil do Setor Militar Urbano (SMU) em Brasília.

Ao ver que seria fotografado à saída, fez o V em sinal de vitória. Ele foi sozinho ao local, mas estava acompanhado por seguranças. Na parte das costas da camisa, havia o numero 11 e a sigla PG, em referência a seu nome.

