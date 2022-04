Guedes testa positivo para covid-19 e manterá agenda de reuniões virtuais

Guedes passou a semana passada nos Estados Unidos, onde participou de reuniões do FMI e do Banco Mundial

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está com covid-19. A assessoria de imprensa do Ministério da Economia informou nesta segunda-feira, 25, que o ministro teve teste positivo e, por conta disso, cancelou os compromissos presenciais previstos para esta semana.

“Com sintomas leves e tendo tomado as três doses da vacina, o ministro manteve a agenda de reuniões virtuais e permanecerá em isolamento”, informou a Pasta, em nota à imprensa.

Guedes passou a semana passada nos Estados Unidos, onde participou de reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ele retornou ao Brasil no sábado.

Estadão conteúdo