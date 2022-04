Ramos defende Forças Armadas após fala de Barroso; tropas estão ‘vigilantes’, diz

A posição da Defesa foi compartilhada no Twitter por Ramos junto à seguinte mensagem: “defender a soberania nacional é dever das Forças

General da reserva, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, também reagiu à fala crítica do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as Forças Armadas e disse que as tropas estão “sempre vigilantes”.

A estudantes brasileiros na Alemanha, Barroso disse no domingo, 24, por videoconferência, que as Forças Armadas estão sendo usadas para desacreditar o processo eleitoral brasileiro. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, emitiu nota em que chama a declaração de Barroso de “irresponsável” e “ofensa grave”.

A posição da Defesa foi compartilhada no Twitter por Ramos junto à seguinte mensagem: “defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um País soberano, por isso, nossas FA estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo”.

Ramos é um dos ministros mais ouvidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que, sem apresentar provas, costuma colocar suspeitas sobre a lisura das eleições.

