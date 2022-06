Guedes decide propor aumento no Auxílio Brasil

A junção desses aumentos deve resultar em um valor total de R$ 29 bilhões, que já está sendo discutido no Congresso

O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu que irá propor o aumento do valor do Auxílio Brasil, que deve ir de R$ 200 para R$ 600 por mês. Além dessa alteração, o chefe da pasta ainda irá lançar o novo auxílio-caminhoneiro de R$ 1.000, para compensar a alta nos combustíveis.

Segundo o portal UOL, Guedes ainda apoia a ideia de dobrar o valor do auxílio-gás, que hoje é de R$ 53. A junção desses aumentos deve resultar em um valor total de R$ 29 bilhões, que já está sendo discutido no Congresso.

As mudanças devem ser passadas por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), em que a votação deve acontecer já na próxima terça-feira (28), no Senado, ainda de acordo com o portal.

Sendo assim, as medidas devem ficar no lugar de outra proposta, que já está em tramitação no Congresso, que previa a compensação aos estados que zerassem o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis.

No caso do aumento no Auxílio Brasil, os custos ficariam em R$ 22 bilhões ao Tesouro Nacional. Já o auxílio aos caminhoneiros, teria o custo de R$ 5 bilhões. O Auxílio Gás geraria um custo adicional de R$ 2 bilhões.