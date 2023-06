GT sugere regime fiscal específico a operações em ao menos 5 setores, entre os quais financeiro

O relator disse que o GT que avaliou as mudanças no sistema do País vai recomendar a adoção de regimes fiscais específicos para alguns setores

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária na Câmara, disse nesta terça-feira, 6, que o grupo de trabalho que avaliou as mudanças no sistema do País vai recomendar a adoção de regimes fiscais específicos para alguns setores, como operações com bens imóveis (empresas de construção civil e cadeia do setor imobiliário), serviços financeiros (bancos, corretoras, mercado de títulos, bolsa), seguros, cooperativas e combustíveis e lubrificantes. “Verificou-se também ser necessário dar tratamento específico no IBS para alguns serviços e produtos que possuem peculiaridades que dificultam ou não recomendam a apuração tradicional a partir do confronto de débitos e créditos”, disse o relator. Ele também disse que por sugestão do deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), foi adotada a recomendação de não haver redução de carga tributária para o sistema financeiro. Leia também Aguinaldo: GT recomenda sistema de cashback, com definição posterior do público beneficiado

