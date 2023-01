Grupo que reúne empresários já organiza festa da vitória de Arthur Lira

O jantar será o primeiro evento do ano do Esfera. Foram convidados ministros dos tribunais superiores e autoridades do Executivo

O grupo Esfera, que reúne alguns dos maiores empresários do país para debates com agentes públicos sobre os rumos do Brasil, promoverá na próxima sexta (3), em Brasília, um jantar em homenagem ao deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Para o grupo, a reeleição do parlamentar como presidente da Câmara é “dada como certa”. A eleição ocorrerá na quarta (1º), e Lira conta com um amplo arco de apoio, indo do PL de Jair Bolsonaro ao PT do presidente Lula.

O jantar será o primeiro evento do ano do Esfera. Foram convidados ministros dos tribunais superiores e autoridades do Executivo.