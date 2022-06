Grupo dos Brics marca para dia 24 encontro virtual que pode reunir Bolsonaro e Putin

Foi essa a data escolhida para a cúpula de líderes dos países que compõem o grupo dos Brics, que reúne também China, Índia e África do Sul

Em meio à guerra na Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o russo Vladimir Putin poderão estar novamente frente a frente, ainda que virtualmente, no próximo dia 24 de junho.

Foi essa a data escolhida para a cúpula de líderes dos países que compõem o grupo dos Brics, que reúne também China, Índia e África do Sul. A presidência rotativa do bloco está com os chineses, que definiram o dia para o encontro.

Conforme mostrou o Painel, o evento virou uma saia justa diplomática para o Brasil, uma vez que Putin tornou-se um pária em grande parte do Ocidente em razão da invasão do país vizinho, em fevereiro.

Pouco antes do início da guerra, Bolsonaro viajou à Rússia e encontrou-se com Putin, o que acabou gerando críticas dos EUA e de outros países.

O brasileiro a princípio deve participar da cúpula, embora não haja ainda confirmação por parte da Presidência. Da mesma forma, a presença de Putin é esperada, mas ainda não é oficial.