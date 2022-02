Grupo de médicos rebate Ciro Gomes após comparação de salários com vencimentos de Moro

Eles lembraram de uma declaração de Ciro quando governador do Ceará, nos anos 90, em que dizia que médicos que ameaçavam greve eram como sal

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O grupo Médicos Contra a Corrupção, que apoia Sergio Moro, divulgou nota rebatendo Ciro Gomes, que comparou o salário do ex-juiz numa consultoria a vencimentos de profissionais de saúde.

Eles lembraram de uma declaração de Ciro quando governador do Ceará, nos anos 90, em que dizia que médicos que ameaçavam greve eram como sal: “branco, barato e se encontra em qualquer esquina”.

“Em tempos de pandemia, com uma carga de trabalho acima do normal e muitas vezes em condições inadequadas, será cada vez mais comum ver a classe médica se defendendo dos políticos profissionais que tentam angariar votos do trabalho alheio”, diz o grupo.