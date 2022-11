Grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome na transição faz 1ª reunião

Em nota, a transição informou que o comitê está reunindo dados e informações sobre a atual gestão e organizando agenda com os setores

O grupo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo de transição realizou sua primeira reunião na segunda-feira, 14. Em formato virtual, no encontro, os integrantes definiram o cronograma e o fluxo das atividades do grupo, que tem entre os participantes a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Em nota, a transição informou que o comitê está reunindo dados e informações sobre a atual gestão e organizando agenda com todos os setores envolvidos na área de atuação. “Além do levantamento e análise das informações, a equipe de trabalho vai apresentar propostas de estrutura e subsídios gerais para o próximo Governo do Presidente Lula e sua equipe”, afirma o boletim.

O comitê ainda conta com André Quintão, deputado estadual pelo PT em Minas, Bela Gil, chef de cozinha e nutricionista, Márcia Lopes e Teresa Campello, ex-ministras de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Renato Sérgio Maluf, coordenador do Centro de Referência em Soberania Alimentar e Nutricional da UFRJ, e Reinaldo Takarabe, secretário-executivo do MDB.

O governo de transição informou ainda que novos nomes de integrantes de grupos técnicos serão anunciados na quarta-feira, 16.

