Governo quer ampliar faixa de isenção de IR para R$ 2,5 mil

Segunda fase da reforma tributária foi entregue ao presidente da Câmara nesta sexta

O Ministério da Economia entregou nesta sexta-feira (25) um texto referente à segunda fase da reforma tributária ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Nele, definiu-se que a faixa de isenção do imposto de renda será elevada para R$ 2,5 mil.

Atualmente, esta faixa está em R$ 1,9 mil. Esta alteração deve ser o ponto de partida da reforma. O valor seria R$ 2,4 mil, mas o presidente Jair Bolsonaro pediu, na quinta (24), a elevação para R$ 2,5 mil.

Às 9 horas (de Brasília), os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, entregaram o projeto em mãos ao presidente Arthur Lira.

A proposta também deve mudar a tributação do IR sobre os investimentos, inclusive fundos exclusivos, e o sistema de come-cotas. Outros pontos devem ser a redução do IR das empresas e a retomada da tributação sobre lucros e dividendos. Com Estadão Conteúdo