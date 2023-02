Governo pretende lançar 6.000 unidades do Minha Casa Minha Vida em fevereiro

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirma que em diversos municípios os conjuntos já estavam quase concluídos

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja marcar o reinício do programa Minha Casa Minha Vida para fevereiro, com a entrega de 6.400 unidades habitacionais.



O ministro das Cidades, Jader Filho, afirma que em diversos municípios os conjuntos já estavam quase concluídos, dependendo de detalhes para serem entregues. Só em Rondonópolis (MT) serão 1.400 unidades.



O plano é divulgar até o próximo dia 15 o novo formato do programa, com cerimônia em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, estado do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). São esperados ajustes na faixa de renda dos beneficiários e nos projetos também, como a previsão de varandas para os moradores.



Até lá, Jader Filho espera ter resolvido também o impasse com a bancada para a escolha do secretário de Habitação no ministério, que é a pessoa que toca o programa.



O ministro tem dito não abrir mão de Hailton Madureira da Almeida, mas a bancada prefere o ex-ministro Maurício Quintella Lessa (AL).