Festa do PT com ingresso de até R$ 20 mil vai ter conforto, e não ‘muvuca’, diz tesoureira

Segundo a tesoureira do partido, mais de 70% dos bilhetes disponibilizados já foram arrematados

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

A venda de ingressos para o jantar de arrecadação que celebrará os 43 anos do PT tem surpreendido a organização do evento. De acordo com a tesoureira do partido, Gleide Andrade, mais de 70% dos bilhetes disponibilizados já foram arrematados.



“Vai ser um encontro de petistas, simpatizantes e colaboradores do PT. A gente quer fazer um jantar à altura dessas pessoas, que compreendem a importância de um partido ser autossustentável”, afirma Andrade.



Foram disponibilizados ingressos a R$ 500, R$ 5.000, R$ 10 mil e R$ 20 mil para o evento, que ocorrerá no dia 14 deste mês, em Brasília. Segundo a tesoureira, o montante arrecadado será usado para investir em formação política e em renovação dos quadros do PT, além de atividades e eventos por todo o país.



Planejada para 300 pessoas, a festa tem gerado protestos por parte daqueles que esperavam um evento maior. “Está todo mundo reclamando. Uns pedem para 500 pessoas, outros para 700 pessoas”, afirma Gleide Andrade.



“Seria possível, mas você não pode entupir o lugar, senão perde o conforto. Não quero fazer uma coisa que vai ‘muvucar’, que as pessoas não vão poder circular e dançar”, explica, ao afirma que haverá uma banda no local.



Ministros, ex-presidentes da sigla e artistas foram convidados para a celebração. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é esperado, mas ainda não confirmou a sua presença.