Morre Glória Maria, jornalista da Globo

Morreu na manhã desta quinta-feira (2) a jornalista Glória Maria, ícone do jornalismo brasileiro. Ela tinha 73 anos de idade e lutava contra um câncer. Em 2019, chegou a passar por uma cirurgia de emergência para retirar um tumor do cérebro, e após um tratamento com radioterapia e imunoterapia, voltou às telinhas.

O último programa que apresentou foi no dia 5 de agosto de 2022, antes de ser afastada para nova etapa de seu tratamento.

Nascida no Rio de Janeiro e filha de alfaiate e de dona de casa, Glória Maria foi uma pioneira do jornalismo, tendo sido a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional. Ela também inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira, e visitou mais de 100 países para suas reportagens.

Ela estava na Globo desde 1971, tendo passado por todos os jornais da emissora. De 1998 a 2007, apresentou o Fantástico, e desde 2010, estava no Globo Repórter.