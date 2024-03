Governo Lula anuncia 140 mil vagas em novas unidades de institutos federais e foca Nordeste

MARIANNA HOLANDA E ANA POMPEU

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O governo do presidente Lula (PT) anunciou nesta terça-feira (12) a criação de 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A medida foi anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto.

O Nordeste terá 38 novos institutos; o Sudeste, 27; Sul, 13; Norte, 12; e Centro-Oeste, 10. O principal estado beneficiado é a Bahia, com oito unidades.

De acordo com o governo, todas as entidades da federação terão novas unidades, e 140 mil vagas serão criadas.

A medida faz parte do Novo PAC. O desembolso total para institutos federais no programa será de R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões para novos campi e R$ 1,4 bilhão para melhorar unidades já existentes, com bibliotecas, refeitórios etc.

Participaram do evento estudantes de ensino médio e integrantes do governo, da sociedade civil e do parlamento.

O recém-eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), também esteve na plateia. O bolsonarista faz oposição ferrenha a Lula no Congresso e foi o deputado mais votado em 2022, com 1,47 milhão de votos.