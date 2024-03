Análise: entenda a queda na popularidade de Lula

Lula está mais isolado e menos assessorado, a queda na sua popularidade acaba refletindo politicamente, de maneira perigosa em ano eleitoral

Em entrevista ao SBT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu a queda na sua popularidade e admitiu que o governo estaria ‘aquém” do que foi prometido.

Há razões para essa queda na popularidade e elas são analisadas no JBrNews de hoje. Houve uma mudança profunda no perfil daqueles que hoje são os auxiliares mais próximos de Lula com relação a quem exercia esse papel nos seus dois governos anteriores.

Seu atual centro de poder não parece ter a mesma autoridade e experiência para alertá-lo quanto a possíveis riscos de dizer ou fazer algumas coisas. Lula está mais isolado e menos assessorado. E a queda na sua popularidade acaba refletindo politicamente, de maneira perigosa em um ano eleitoral. Essa é a análise que fazem hoje Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.