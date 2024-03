Ilha goiana está à venda por R$ 10 mi

Quem está anunciando a ilha é o corretor imobiliário Wellerson Antunes, que fez um post nas redes sociais que já recebeu 850 mil views

Uma ilha particular localizada em Itumbiara, sul do Goiás, foi colocada à venda. Com 220 mil m² de mata preservada, a oportunidade de investimento é de R$ 10 milhões.

O empreendimento fica localizado dentro da represa de Itumbiara. A área era uma fazenda e, quando foi desapropriado para fazer a represa, o proprietário percebeu que a parte mais alta poderia ser uma ilha, separando o terreno.

Com um espaço imenso e com água doce, Wellerson acredita que o terreno é atrativo para investidores que queiram construir empreendimentos, como resorts e condomínios.

Segundo Wellerson, a documentação, escritura e registro estão em dia.