Governo de SP multa Bolsonaro por andar sem máscara durante motociata

Eduardo Bolsonaro e o ministro Tarcísio Freitas também foram multados. No estado, é obrigatório o uso do item em via pública

O governo de São Paulo multou o presidente Jair Bolsonaro por circular em via pública sem máscara de proteção facial contra a covid neste sábado (12). Bolsonaro participa de motociata organizada por apoiadores do governo federal. Além de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também foram multados. Cada um terá de pagar R$ 552,71. O auto de multa explica que Bolsonaro, Eduardo e Tarcísio descumpriram o decreto nº 64.959, de 4 de maio de 2020, que obriga a população a circular com máscaras para evitar a disseminação do novo coronavírus. “Neste momento em que as medidas não farmacológicas são fundamentais para a prevenção e controle da pandemia, o uso de máscara de proteção facial é amplamente preconizado pela comunidade científica”, diz o documento. Veja: Leia também Vídeo: motociclista cai durante “motociata” com Bolsonaro

Bolsonaro participa de 'motociata' que partiu da zona norte de São Paulo mais cedo e seguiu para a cidade de Jundiaí. O ato deve ser encerrado no Parque do Ibirapuera, na capital.