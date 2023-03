Governo busca deixar juro do empréstimo consignado abaixo de 2%, diz Costa

Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, a decisão final sobre o tema deve ser tomada até a próxima terça-feira

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, em entrevista à GloboNews que o governo trabalha para que a taxa de juro do empréstimo consignado para aposentados fique abaixo de 2%. De acordo com Costa, está sendo feito um trabalho conjunto com os ministérios da Fazenda, do Trabalho e da Previdência, que vão “buscar, ouvindo o mercado, ouvindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, um número que seja inferior a 2,14%, que é o que os bancos estavam praticando”.

Ele também pontuou que a taxa será superior a 1,7%.

Segundo Costa, a decisão final sobre o tema deve ser tomada até a próxima terça-feira.

Estadão conteúdo