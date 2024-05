Governo anuncia isenção de inscrição no Enem para alunos do RS

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai conceder isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para alunos do Rio Grande do Sul, estado duramente atingido por uma calamidade climática.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que estima que 40 mil estudantes do estado, que não teriam direito a esse benefício, agora poderão requerer.

Camilo ainda afirmou que o Inep trabalha em um calendário de inscrições específico para o estado do Rio Grande do Sul e que daqui uns meses haverá a avaliação se será necessário adiar o exame para os candidatos gaúchos -as provas serão realizadas em novembro.

O governo do presidente Lula organizou uma entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, para que alguns deles apresentassem medidas para o Rio Grande do Sul.

Camilo Santana apontou que a isenção da inscrição do Enem para os estudantes gaúchos que não seriam contemplados pelo benefício representa um valor total de R$ 3,5 milhões.

Sobre o novo calendário para as inscrições no estado, o ministro afirmou que Inep vai elaborar uma proposta, mas vai aguardar um pouco o desenrolar da situação.

“A prova a gente vai avaliar se haverá necessidade de fazer separado”, afirmou Camilo Santana.