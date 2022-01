Governador de SC está com Covid, mas diz ter sintomas leves graças à vacina

Pelo Twitter, Moisés disse que faz exames de forma periódica e agradeceu à imunização por seu quadro leve

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (sem partido), anunciou, nesta sexta-feira (14), que testou positivo para a Covid-19, em um momento no qual a variante ômicron se espalha rapidamente pelo Brasil.

Pelo Twitter, Moisés disse que faz exames de forma periódica e agradeceu à imunização por seu quadro leve. “Graças à vacina, os sintomas são leves, mas, seguindo orientação médica, vou ficar em isolamento para preservar a saúde das outras pessoas”, afirmou.

O número de casos de Covid-19 está alto pelo Brasil, mas com destaque para algumas capitais, como a de Santa Catarina. Na primeira semana do ano, a Prefeitura de Florianópolis, sob gestão Gean Loureiro (DEM), decidiu suspender as férias e licenças-prêmio de profissionais de saúde para reforçar o atendimento.

Os períodos de descanso cancelados são referentes aos meses de fevereiro e março. A decisão se deu devido à circulação da variante ômicron e, por isso, a alta no número de casos.

Na quinta (13), o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou também pelo Twitter que havia testado positivo para o coronavírus. Além dele, Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, Ratinho Junior (PSD), do Paraná, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Flávio Dino (PSB), do Maranhão, são os outros cinco governadores que contraíram a doença desde o início de 2022.

Além dos políticos, na quinta o Brasil registrou 97 mil novos testes positivos para a Covid-19 em 24 horas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa formado por Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1.