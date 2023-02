Góes assina contrato para elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil

O Plano Nacional compreende o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que vão nortear a estratégia de gestão de riscos e de desastres

Nesta terça-feira (28), o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, assina às 17h30, o contrato com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). O objetivo é elaborar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A ação é parte da entrega do Plano de 100 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Plano Nacional é coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do MIDR, e compreende o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que vão nortear a estratégia de gestão de riscos e de desastres a ser implementada pela União, estados, Distrito Federal e pelos municípios, de forma integrada e coordenada.

Serviço

Assinatura do contrato com a PUC-Rio para a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil

Data: 28 de fevereiro de 2023 (terça-feira)

Hora: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Sala de Monitoramento, Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 6º andar