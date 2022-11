General Augusto Heleno diz que ‘infelizmente’ Lula não está doente

O ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, afirmou que “infelizmente” o presidente eleito da República, Lula (PT), não está doente

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou no domingo, 6, que “infelizmente” o presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não está doente. “Acabei de receber um desmentido desse negócio do Lula estar doente. Não está, infelizmente”, disse Heleno em uma conversa com apoiadores, após visitar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada

A declaração de Heleno foi gravada por apoiadores que estavam no local e publicada nas redes sociais. Nos últimos dias, enquanto Lula estava na Bahia sem agenda oficial, circulou um boato nas redes sociais de apoiadores de Bolsonaro que o petista teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O ministro chamou o futuro presidente de “cachaceiro” e criticou o governo eleito. “Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor. Na mão do cachaceiro, não vai dar certo.”

Perguntando por uma apoiadora qual era a chance do grupo após o Supremo Tribunal Federal (STF) fazer uma “lambança”, nas palavras dela, nas eleições, o ministro respondeu: “Vamos aguardar.”

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atestou a segurança do processo eleitoral. O resultado foi reconhecido até mesmo pela Casa Civil do governo Bolsonaro e o processo de transição já começou.

Estadão Conteúdo