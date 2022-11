Bolsas da Ásia fecham em alta; ações de tecnologia sobem em Hong Kong e Seul

O mercado japonês mostrou mais força, mas Xangai também subiu, ainda em meio a especulações sobre os próximos passos na política da China

Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão positivo, nesta segunda-feira. O mercado japonês mostrou mais força, mas Xangai também subiu, ainda em meio a especulações sobre os próximos passos na política da China contra a covid-19.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,23%, em 3.077,82 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,38%, a 2 027,86 pontos.

O movimento em geral positivo nas praças chinesas começou em alguns dias da semana passada, em meio a especulações sobre a reabertura da economia local, mesmo que o governo já tenha rechaçado essas versões. Para o ANZ, autoridades da China não devem mudar de repente a política para conter a covid-19, mas optar por qualquer transição de modo gradual. Nesta segunda, ações de energia e varejo estiveram entre os destaques. Investidores também avaliaram números da balança comercial chinesa em outubro, abaixo do esperado por analistas.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 1,21%, em 27.527,64 pontos. Ações de eletrônicos e de empresas ligadas ao comércio se destacaram, após o relatório mensal de empregos (payroll) dos Estados Unidos, na sexta-feira, manter expectativas em parte do mercado de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) pode desacelerar o ritmo do aperto monetário. Sumitomo subiu 4,8% e Tokyo Electron avançou 3,8%. Já Teijin recuou 9,3%, após cortar previsão para lucro no ano fiscal.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou ganho de 2,69%, a 16 595,91 pontos. Os ganhos chegaram a ser de 4% no mercado local, com o setor de tecnologia exibindo força.

Na Coreia do Sul, o mesmo setor de tecnologia também se saiu bem, na Bolsa de Seul. O índice Kospi fechou em alta de 0,99%, em 2.371,79 pontos. Siderúrgicas e montadoras igualmente subiram, com Posco Holdings, avançando 8,0% e Hyuandai Motor, 4,0%.

Em Taiwan, o índice Taiex subiu 1,51%, a 13.223,73 pontos.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,60%, em 6 933,70 pontos, na Bolsa de Sydney. Ações ligadas a commodities mostraram força, o que compensou a fraqueza do setor financeiro.

Woodside subiu 2,6%, enquanto Westpac teve baixa de 3,9%, após o banco publicar resultados e cortar uma meta anterior para redução de custos, citando o impacto da inflação. Também entre os bancos, ANZ caiu 4,6%.

