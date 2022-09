Frente integralista apoia 8 candidatos e recomenda voto no PTB para presidente

A Frente Integralista Brasileira, que mantém o aceso movimento de direita radical, anunciou o endosso a oito candidatos nas atuais eleições

A Frente Integralista Brasileira, que mantém o aceso movimento de direita radical surgido nos anos 30 sob inspiração do fascismo italiano, anunciou o endosso a oito candidatos nas atuais eleições.

Segundo nota divulgada no sábado (3), recebem o aval da entidade 3 nomes do Republicanos e 1 cada de PP, PL, Podemos, Avante e PSDB.

São dois candidatos ao Senado -Márcia Bittar (PL-AC) e Damares Alves (Republicanos-DF)-, quatro a deputados federais -João Neto do Cartório (Avante-CE), Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF), Major Tarcízio (Podemos-PE) e Dr. Elimar (Republicanos-RJ)- e dois a estaduais -Jorge Pinheiro (PSDB-CE) e Veve (PP-MG).

Para os demais casos, a Frente orienta o voto em candidatos do PTB, legenda que tem abrigado a franja mais ruidosa da direita bolsonarista. Apesar disso, a recomendação não é de voto para presidente em Jair Bolsonaro, mas sim no candidato petebista, que, após a recusa do registro de Roberto Jefferson pelo TSE, passou a ser Padre Kelmon.

Todos os candidatos listados, afirma a Frente, estão comprometidos com “pautas essenciais do nacionalismo cristão”.

O integralismo foi fundado em 1932 por Plínio Salgado, e chegou a ter grande relevância política, até ser banido por Getúlio Vargas em 1937.

Em 2005, a Frente Integralista Brasileira foi criada para levar adiante a ideologia do movimento, mas sua presença hoje está restrita a nichos conservadores.