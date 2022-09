Terremoto de 6,6 graus de magnitude atinge a China

As informações iniciais vindas da China eram de que haviam sete vítimas fatais, mas esse número segue subindo, e já chegou a 21

A província de Sichuan, no sudoeste da China, foi atingida por um terremoto de 6,6 graus de magnitude nesta segunda-feira. O balanço inicial mostrava que eram sete vítimas fatais, mas esse número já subiu para 21.

O tremor aconteceu às 12h52 do horário local (1h52 do horário de Brasília), e teve epicentro na região montanhosa de Sichuan, a cerca de 1.800 quilômetros de Pequim, capital da China. Várias cidades da província, incluindo a capital regional Chengdu, que tem 21 milhões de habitantes e fica a quase 200 quilômetros de distância do epicentro, também sentiram o abalo.

A província de Sichuan possui várias montanhas e é famosa por suas reservas de pandas, e registra terremotos com frequência. Os bombeiros da região ainda trabalham nas buscas.