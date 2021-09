Freixo aciona MPF para investigar atuação de lobista em abertura de empresa de Renan Bolsonaro

Faria entrou na mira da CPI por causa de sua relação com a farmacêutica investigada no caso da vacina Covaxin

Fábio Zanini

FolhaPress

O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) acionou o Ministério Público Federal em Brasília para pedir a abertura de investigação sobre tráfico de influência na relação de Jair Renan Bolsonaro com o lobista Marconny Albernaz de Faria, segundo a CPI da Covid, intermediário da Precisa Medicamentos. O jornal Folha de S.Paulo mostrou na quarta (1) mensagens em posse da comissão que sugerem a participação do lobista na abertura da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, empresa em nome do filho 04 do presidente.



Faria entrou na mira da CPI por causa de sua relação com a farmacêutica investigada no caso da vacina Covaxin, mas também é alvo de uma apuração no Ministério Público Federal do Pará, que enviou as conversas para a comissão. “Observa-se que o filho do Presidente obteve vantagens pessoais de empresas e pessoas que praticaram atos administrativos – contratos administrativos – com o poder público e, por estas razões, deve ser investigado”, diz trecho do pedido.