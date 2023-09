Fraga elogia indicado do PT

A partir daí, Fraga acredita que o posicionamento de Zanin vai surpreender muita gente

A bancada brasiliense animou a Câmara nestes últimos dois dias. O deputado Alberto Fraga, do PL, manifestou sua surpresa em plenário: “eu nunca imaginei um dia vir à tribuna para elogiar um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi indicado por Lula, mas estou falando do ministro Zanin, poiso o PT está contra ele porque, nas duas votações de que participou, votou contra a descriminalização das drogas e arquivou o processo em que queriam envolver o ex-presidente Bolsonaro na questão da compra de vacinas”.

E foi além no espanto: “ele simplesmente não votou contra, não, mas arquivou o processo!” A partir daí, Fraga acredita que o posicionamento de Zanin vai surpreender muita gente. “Ele já mostrou que é técnico, já mostrou que entende do assunto, e eu espero que ele esqueça que, um dia, já serviu ao PT”, disse um otimista Fraga.