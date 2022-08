‘Forças são último obstáculo ao socialismo’, diz Bolsonaro em evento da CNA

O presidente Jair Bolsonaro disse em evento com mais de 3,5 mil produtores rurais que as Forças Armadas são o último obstáculo ao socialismo

O presidente Jair Bolsonaro disse em evento com mais de 3,5 mil produtores rurais que as Forças Armadas são o último obstáculo ao socialismo. “Eles sabem que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Por isso, o ataque e a criação da defesa (ministério) em 1989, não por necessidade militar, mas por necessidade política de tirarem os militares da negociação”, disse Bolsonaro, na abertura do Encontro Nacional do Agro, promovido pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em Brasília (DF).

O presidente afirmou também que em governos anteriores quem nunca pegou numa pistola foi ser o ministro da Defesa. “Para nossas Forças Armadas, escolhemos generais de quatro estrelas. Até pouco tempo tinha gente que não entendia de nada lá. Quem nunca pegou numa pistola foi ser o ministro da defesa”, afirmou.

Bolsonaro criticou também quem “o ataca” por ter muito militar no governo. “Se o povo quisesse ladrão, tinha votado na esquerda lá atrás”, disse.

No evento, o presidente estava acompanhado dos ministros da Agricultura, Marcos Montes; do secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, Almirante Rocha; do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite; do ministro da Justiça, Anderson Torres; do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; do ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto (PL); e do presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade.

