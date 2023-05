Fiscais da Receita Federal preparam greve nesta terça

A estimativa de impacto com a medida é de quase R$ 900 milhões por ano aos cofres da União e os ajustes começariam a valer à partir do ano que vem

JULIO WIZIACK

BRASÍLIA, DF

Os servidores da Receita Federal planejam entrar em greve, à partir desta terça-feira (16), após o governo Lula descumprir acordo de que assinaria um decreto liberando verba para que eles passem a receber bônus por produtividade.

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, em 7 de março o secretário da Receita, Robinson Barreirinhas enviou áudio a um grupo de auditores informando que Lula assinaria o decreto ainda naquela semana, o que não aconteceu até o momento.

Os fiscais agora pressionam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acelerar a liberação do dinheiro a que teriam direito, estabelecido em uma lei de 2017. As discussões sobre o pagamento de bônus de eficiência vêm sendo travadas desde 2016 e já foram alvo de críticas do TCU (Tribunal de Contas da União).

A estimativa de impacto com a medida é de quase R$ 900 milhões por ano aos cofres da União e os ajustes começariam a valer à partir do ano que vem. O benefício também seria estendido aos servidores da reserva.