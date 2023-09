Filhos de Bolsonaro reagem a críticas de Zema

“Em Minas Gerais, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho nenhum parente”, disse

São Paulo, 27 – O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos) reagiram às declarações do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), que indicaram uma tentativa de se distanciar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na segunda-feira, Zema afirmou que teve uma atuação diferente da de Bolsonaro na pandemia de covid e citou a presença de familiares do ex-presidente na política. “Em Minas Gerais, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho nenhum parente”, disse.

Eduardo compartilhou uma notícia de março de 2021 segundo a qual lojas da família de Zema ficaram abertas e funcionaram normalmente durante o período do isolamento social. “A propósito, eu e meus irmãos fomos eleitos (e bem eleitos graças ao Jair Bolsonaro)”, escreveu o deputado no X (antigo Twitter). Carlos chamou o governador de “insosso e malandro”. “Atacar a família acontece bastante quando não parecem gostar muitos dos seus e acabam usando essa baixeza”, postou o vereador nas redes.

Estadão Conteúdo