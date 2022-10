Filho de Raquel Lyra, candidata ao governo de PE, passa por cirurgia

O marido de Raquel faleceu na manhã do dia 2 de outubro, quando ocorreu a primeira fase do pleito. Ele teve um mal súbito

O filho mais velho da candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB), João Lyra Lucena, de 12 anos, passa bem após cirurgia de remoção de apêndice, conforme informou a campanha da ex-delegada nesta quinta-feira, 13. O marido da tucana, o empresário Fernando Lucena, faleceu no domingo, 2, data em que ocorreu o primeiro turno das eleições.

Raquel cancelou a agenda de campanha desta quinta-feira para acompanhar o filho, que foi submetido ao procedimento de apendicectomia por videolaparoscopia na noite de quarta-feira, 12. Ele segue sob observação médica.

O marido de Raquel faleceu na manhã do dia 2 de outubro, quando ocorreu a primeira fase do pleito. Ele teve um mal súbito. A candidata decidiu, inclusive, não votar após a morte do marido.

Com pouco mais de 1 milhão de votos (20,58%) no primeiro turno, Raquel disputa o segundo turno contra Marília Arraes (Solidariedade), que obteve 1,17 milhão (23,97%).

