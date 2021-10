Filho de Bruno Covas comenta filiação de Joice Hasselmann ao PSDB e fala em vergonha

A deputada, até então no PSL, concretizou sua filiação em um evento nesta quinta (7) com a participação do governador de São Paulo, João Doria

O filho do falecido ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB), Tomás Covas, comentou uma postagem no perfil do PSDB no Instagram para chamar de “vergonha” a filiação da deputada Joice Hasselmann ao partido. A deputada, até então no PSL, concretizou sua filiação em um evento nesta quinta (7) com a participação do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).



Ex-bolsonarista, Joice Hasselmann teve mais de 1 milhão de votos em 2018 e foi a segunda deputada federal de São Paulo mais votada, atrás apenas de Eduardo Bolsonaro (PSL). Na postagem em que o PSDB dá boas-vindas à parlamentar, Tomás Covas escreve a palavra “vergonha” seguida de emojis que indicam uma pessoa vomitando.