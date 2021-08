“Filho 04” faz tatuagem com rosto de Bolsonaro

Jair Renan usou letra de Gabriel O Pensador para homenagear o pai nas redes sociais. O “04” foi visto em festa clandestina um dia antes

Jair Renan Bolsonaro, o “filho 04” do presidente, tatuou o rosto do pai. Renan postou imagem da tatuagem na noite de domingo (29).

Na legenda da postagem, Jair Renan usou uma letra de Gabriel O Pensador. “Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho a cara do pai e tenho cada vez mais.”

É o segundo filho de Bolsonaro que homenageia o pai com uma tatuagem. O primeiro foi o “02”, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro.

Filho 04 em festa clandestina

A fiscalização da Prefeitura de Goiânia interditou, no sábado (28), uma festa de luxo clandestina com cerca de mil pessoas. Renan Bolsonaro estava presente. Ele aparece no evento em uma foto postada nas redes sociais ao lado de dois jovens. Ninguém usava máscara.

De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), a festa começou às 16h e estava prevista para terminar às 8h deste domingo (29), no Palácio Monte Líbano, no alto do Morro do Mendanha, na capital. Conforme o órgão, o dono do local foi multado pelo descumprimento da medida. O valor da multa não foi divulgado.