Filha de Roberto Jefferson ameaça Moraes: ‘Nós vamos atrás de você’

O vídeo, divulgado no Instagram, trata sobre a ação da PF contra Jefferson, a mando de Moraes

A filha do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), Cristiane Brasil (PTB), publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a situação do pai, que reagiu contra uma ação da PF para revogar sua prisão domiciliar e atirou nos agentes, ferindo uma policial, e ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na filmagem, afirmando que eles ‘vão atrás deles’.

“Meu pai não tem nada de louco, eu vi agora a imprensa falando que meu pai agiu como jagunço, que não soube agir na questão da Cármen Lúcia, porque meu pai está enfrentando a bala, a gestapo, a polícia e a política do Xandão, que é um tirado e resolveu achar que manda no Brasil. Xandão, você não manda no Brasil e meu pai não está maluco. Se você entrar na casa do meu pai, meu pai vai sucumbir às suas balas, e nós vamos atrás de você”, disparou.

O vídeo, divulgado no Instagram, trata sobre a ação da PF contra Jefferson, a mando de Moraes. O ex-deputado já cumpria prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, por ameaçar ministros do STF e cometer crimes contra a democracia, quando, neste sábado (22), xingou a ministra Cármen Lúcia, também do Supremo, e a comparou a “prostitutas”, “arrombadas” e “vagabundas”. O vídeo onde ele a ataca foi publicado por Cristiane, nas redes sociais.

Durante a ação, Jefferson gravou um vídeo dizendo que não vai se entregar. “Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los”, disparou.

Ele ainda mostra o para-brisa do carro da PF estilhaçado. “Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito. Mas eu não me entrego”, afirma.

Em uma outra filmagem, Cristiane afirma que seu pai não vai se entregar ao ‘totalitarismo’, e continua as ameaças. “Isso é só o estopim do que vai acontecer daqui para frente caso aconteça alguma coisa com meu pai. O que eu tenho para dizer para vocês é que meu pai não vai se entregar”, afirma.

Veja os vídeos: