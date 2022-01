Filha de Olavo de Carvalho protesta contra Weintraub em Atibaia

Filiada ao PT desde 2021, rompida com o pai e detratora do presidente Jair Bolsonaro (PL), Heloisa diz que Weintraub “é da ala olavista”

Heloisa de Carvalho, filha do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, se diz frustrada com o adiamento da ida a Atibaia, nesta quinta-feira (20), do ex-ministro Abraham Weintraub, pré-candidato a governador de São Paulo. Ela preparava um protesto contra ele, agora postergado para a nova data.

Filiada ao PT desde 2021, rompida com o pai e detratora do presidente Jair Bolsonaro (PL), Heloisa diz que Weintraub “é da ala olavista” e levaria ao evento da pré-campanha um cartaz com os dizeres: “Imprecionante. Weintraub, ex-ministro da Eduçãoção analfabeto. Olavette fujão!!!” [sic].

A manifestação confeccionada por ela ironiza erros de ortografia cometidos pelo ex-titular do MEC. E o termo “fujão” é porque “ele fugiu para os Estados Unidos”, afirma ela.

Foi por causa de um compromisso de sua agenda como diretor-executivo do banco que Weintraub teve que desmarcar a visita a Atibaia, segundo assessores dele. O pré-candidato está fazendo um giro por cidades do estado para apresentar suas ideias para a campanha eleitoral deste ano.

Apoiadores afirmaram que o ex-ministro foi chamado pela instituição para uma reunião de emergência para tratar de assunto relacionado ao Brasil. Nesta sexta-feira (21), ele tem compromissos em Campinas.

Heloisa é moradora de Atibaia, interior de São Paulo, há mais de 30 anos. Ela é vizinha da casa onde o PM aposentado Fabrício Queiroz foi preso, em junho de 2020. Queiroz estava em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que defende Jair Bolsonaro.

​Ao jornal Folha de S.Paulo, na ocasião, disse que sabia que Queiroz estava no local desde abril de 2019. Ela relatou que chegou a fazer postagens sobre isso em suas redes sociais, além de informar jornalistas a respeito, mas que não foi levada a sério.

Apesar de estar filiada ao PT e de ter cogitado uma candidatura neste ano, a filha de Olavo diz que ainda não está decidido se disputará um cargo. Tem certeza, no entanto, de que fará campanha por Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência e por outros postulantes do partido.

No fim de dezembro de 2021, Olavo de Carvalho disse em um debate com apoiadores que Bolsonaro o havia usado como “garoto-propaganda” para se promover. Alguns dias depois, acrescentou que só irá apoiar a reeleição do presidente por falta de opção.

Weintraub também tem feito ressalvas ao governo. Na última segunda-feira (17), o ex-ministro participou de uma live em que fez críticas à aliança do presidente com o centrão. Ele tem conversas adiantadas para se filiar ao PTB para disputar o Palácio dos Bandeirantes.