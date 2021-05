Após criticar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente FHC disse que, entre o petista e o militar reformado, votaria no primeiro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou Fernando Henrique Cardoso (PSDB) após entrevista do tucano ao programa Conversa com Bial, da TV Globo. Na ocasião, após criticar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente FHC (1995-2002) disse que, entre o petista e o militar reformado, votaria no primeiro nas eleições presidenciais do ano que vem, avaliando que Lula (2003-2010) é um “democrata” que respeita as instituições republicanas.

Pelas redes sociais, Lula disse que gostou da entrevista de FHC a Pedro Bial e que sempre teve uma “disputa civilizada” com o tucano, com quem disputou duas eleições presidenciais, em 1994 e 1998, perdendo ambas. “Fico feliz que ele tenha dito que votaria em mim e eu faria o mesmo se fosse o contrário. Ele sempre foi um intelectual e sabe que não dá para inventar uma candidatura.” Com “inventar uma candidatura”, Lula se referia ao fato de FHC ter dito que se faz necessária a existência de uma frente contra “quem está ganhando” – no caso, tanto Lula como Bolsonaro, que lideram as últimas pesquisas de intenção de voto.

Ainda sim, FHC afirmou que gostaria de “votar com tranquilidade” contra a reeleição de Bolsonaro e que, caso não apareça um candidato forte de terceira via em 2022, votaria no petista. “Ele faz uma ponte aí. E, em certas circunstâncias, é melhor ter a ponte do que alguém que derrube pontes”, afirmou FHC, dizendo que o petista é “uma pessoa curiosa” que “olha para os que mais precisam” e que também “gosta dos que não precisam”. “Como pessoa, o Lula é sagaz. Desde que o conheci, fiquei admirado com a capacidade que ele tinha. Ele percebe na hora, e ele muda na hora também. Ele é rápido. Ele não precisa ler, ele percebe”, disse em outro momento da entrevista.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na última quarta-feira (12), Lula lidera a corrida eleitoral em 2022, marcando 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro. O ex-juiz Sergio Moro aparece como terceiro colocado, com 7%. Ciro Gomes (PDT-CE), antigo aliado de Lula e hoje crítico ao ex-presidente, marca 6%. Representante tucano, o governador de São Paulo, João Doria, aparece na sexta colocação, com 3% das intenções de voto.

As informações são da FolhaPress