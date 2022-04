Família Marinho aparece entre bilionários do mundo da Forbes; saiba fortuna

Cada um dos filhos de Roberto Marinho, que fundou a emissora de televisão em 1965, é citado na lista com patrimônio de US$ 2,2 bilhões

Três membros da família Marinho, responsável pela TV Globo, apareceram em uma lista produzida pela revista Forbes que aponta quais são os principais bilionários do mundo. O material foi divulgado na quarta-feira (5).

O trio que comanda a emissora, José Roberto Marinho, José Irineu Marinho e João Roberto Marinho, conta com uma fortuna de US$ 6,6 bilhões (R$ 31,34 bilhões) segundo o levantamento.

Cada um dos filhos de Roberto Marinho, que fundou a emissora de televisão em 1965, é citado na lista com patrimônio de US$ 2,2 bilhões (R$ 10,4 bilhões).

Os irmãos Marinho são os únicos brasileiros na lista ligados aos ramos de mídia e entretenimento. David Thompson, presidente da Thomson Reuters, é destaque global na área de mídia com patrimônio de R$ 50,9 bilhões (R$ 241 bilhões).

“José Roberto Marinho lidera a filantropia da família através da Fundação Roberto Marinho”, destaca o relato presente na lista da Forbes.

O levantamento também mostrou uma queda na fortuna da família Marinho durante a década. Os dados apontam que, em 2014, o valor acumulado pelos herdeiros da TV Globo era de US$ 9,1 bilhões (R$ 43,2 bilhões).

ÁRVORE GENEALÓGICA DA FAMÍLIA MARINHO

Roberto Marinho teve quatro filhos: Roberto Irineu (nascido em 1946), Paulo Roberto (1950), João Roberto (1952) e José Roberto (1955), todos do casamento com a primeira mulher, Stella Goulart Marinho. Paulo Roberto morreu em um acidente de carro em 1970.

Irineu, primogênito de Roberto Marinho e presidente do grupo familiar até o começo do ano, começou a trabalhar no jornal O Globo em 1965, como aprendiz de linotipista (espécie de tipógrafo). Ele passou depois pelos cargos de repórter, diretor de revistas e livros e vice-presidente executivo.

Irineu tem quatro filhos, Maria Antônia, 44 anos, Roberto Marinho Neto, 38 – integrante do Conselho de Administração do Grupo Globo e marido da Fiorella Mattheis – e os gêmeos Stella e Rafael.

Em abril de 2021, João Roberto Marinho, o segundo filho, substituiu o primogênito Roberto Irineu na presidência do Conselho de Administração do Grupo Globo. Irineu passou à vice-presidência.

João Roberto começou a carreira em 1973 como repórter do jornal O Globo. Ele tem três filhos, Paula, 48 anos, Rodrigo, 45 e Luiza, 39.

José Roberto, filho mais novo de Roberto Marinho, está à frente da Fundação Roberto Marinho e começou a carreira em 1972 como repórter do O Globo, nas editorias de Política e Cidades. Em 1981, foi editor-assistente do jornal e, dois anos depois, foi subchefe da redação.