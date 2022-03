Fala de Aras em comemoração ao dia das mulheres ganha repercussão negativa

No Dia Internacional da Mulher, o PGR disse que as mulheres têm “o prazer de escolher a cor das unhas” e também “o sapato” que vão calçar

O procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou, durante o seminário Dia Internacional da Mulher, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que as mulheres têm “o prazer de escolher a cor das unhas” e também “o sapato” que vão calçar.

A fala de Aras ocorreu na terça-feira (8), e viralizou nesta quarta (9). “Esse dia é um dia de homenagem à mãe, às filhas. É um dia de homenagem à mulher. À mulher no seu sentido mais profundo, da sua individualidade, da sua intimidade. À mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai pintar. À mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar. Pouco me importa que tipo de escolha ela faça, porque essas maravilhosas mulheres que integram as nossas vidas e as nossas instituições são tão dedicadas a todas as causas em que se envolvem”, discursou Aras.