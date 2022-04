Fachin defende Justiça Eleitoral em meio a tensão e diz que atacá-la é atacar democracia

A instituição rebateu a afirmação do ministro, que classificou como “irresponsável” e “ofensa grave”

Matheus Teixeira

Brasília, DF

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, afirmou nesta segunda-feira (25) que atacar a corte “equivale a atacar a própria democracia”.

A declaração do magistrado ocorre em meio à tensão entre os Poderes desencadeada pela decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de conceder perdão de pena ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e pela afirmação do ministro do STF Luís Roberto Barroso de que as Forças Armadas têm sido “orientadas” a atacar o sistema eleitoral.

A instituição rebateu a afirmação do ministro, que classificou como “irresponsável” e “ofensa grave”.

Fachin não mencionou nenhum dos atores envolvidos nos dois casos, mas fez um discurso incisivo em defesa da Justiça Eleitoral, que costuma ser atacada pelo chefe do Executivo.

A declaração do magistrado ocorreu na reunião da comissão do TSE formada por diversas instituições, entre elas as Forças Armadas, em que a corte apresentou medidas que vêm sendo adotadas para aumentar a transparência do processo eleitoral.

“O nosso êxito e credibilidade têm raiz na crença que compartilhamos de que a democracia é inegociável, de que a Justiça Eleitoral é um patrimônio imaterial da sociedade brasileira e de que atacá-la equivale a atacar a própria democracia”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro listou as premissas com que o TSE trabalha: democracia eleitoral, o fato de o Brasil ter eleições íntegras e a conclusão de que o sistema eletrônico de votação, “conquanto sempre suscetível de aprimoramentos, é reconhecidamente seguro, transparente e auditável”.

“É hora de ressaltar que o quadro normativo eleitoral para 2022 se encontra ultimado e inteiramente estabilizado. O regulamento do certame eleitoral está pronto para ser aplicado. Estamos empregando nosso lema: paz e segurança nas eleições”, afirmou.

O magistrado disse que a corte avança a “passos firmes em direção ao cumprimento da sua missão de diplomar os eleitos” no pleito deste ano.

Fachin exaltou a função desempenhada pela comissão de transparência das eleições criada pelo TSE, que conta com a presença de representantes do Congresso, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), das Forças Armadas, entre outras instituições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A comissão nasceu com as atribuições de opinar sobre a construção do Plano de Ação que hoje se materializa nesta reunião e, como etapa vindoura, com a tarefa de acompanhar as rotinas de fiscalização e auditoria do processo eleitoral”, disse.

Entre as medidas anunciadas, estão o aumento no número de urnas a serem submetidas a um teste de integridade e a antecipação da abertura do código-fonte das urnas eletrônicas.

Também foi divulgado a ampliação da participação de entidades na cerimônia em que as urnas são preparadas, o incentivo à conferência dos boletins das urnas e a formação de um observatório de transparência das eleições.

Em agosto do ano passado, logo após a proposta que instituía o voto impresso no Brasil ter sido derrotada, o TSE já havia anunciado um pacote para ampliar a transparência do sistema eleitoral.

Fachin, que também é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), ficará à frente do TSE até agosto, quando dará lugar a Alexandre de Moraes no cargo. Ambos têm atuado em conjunto e trabalhado para elaborar estratégias que esvaziem o discurso do presidente Bolsonaro de que o sistema eletrônico de votação é fraudável.