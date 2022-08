TSE suspende candidatura à presidência de Roberto Jefferson

Nesta segunda-feira (29), o Ministério Público Eleitoral havia solicitado que a Corte proibisse o político a participar do horário eleitoral

Por meio de liminar, o ministro Carlos Horbach, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), suspendeu a candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República. Segundo o magistrado, o político “está inelegível” por conta das condenações no caso do mensalão.

“As formas públicas de financiamento da política não devem ser acessíveis a candidaturas desprovidas de viabilidade jurídica mínima”, escreveu o representante do órgão acusador.

Roberto Jefferson foi preso preventivamente após atacar e ameaçar as instituições democráticas e, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ex-deputado federal segue em prisão domiciliar.