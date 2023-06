Ex-vereador de Sobral-CE é preso por estelionato

Eleito vereador por Sobral em 2016, com 1.183 votos, o ex-parlamentar possui antecedentes criminais por estelionato e apropriação indébita

O ex-vereador do município de Sobral, Romário Araújo de 34 anos, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta semana, em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de estelionato. Conhecido como Conselheiro Romário, ele foi capturado na residência de seus pais localizada no Centro, de Sobral.

Após ser localizado, Romário foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde deve permanecer à disposição do Poder Judiciário, de acordo com nosso parceiro A Notícia do Ceará.

Eleito vereador por Sobral em 2016, com 1.183 votos, o ex parlamentar possui antecedentes criminais por estelionato e apropriação indébita. O crime de estelionato teria sido inclusive, praticado durante o exercício do seu mandato.

Histórico

Em 2019, Romário era investigado por vender licenças de táxi inexistentes em Sobral e prometer empregos públicos no governo do Ceará em troca de dinheiro. Na época, ele esteve foragido e foi preso preventivamente em Natal, no Rio Grande do Norte.

No mesmo período, Romário também tinha outro mandado de prisão em aberto, no estado do Paraná, pelo não pagamento de R$ 40 mil de pensão alimentícia. Ainda em 2019, diante das acusações, ele foi afastado da Câmara Municipal de Vereadores de Sobral.